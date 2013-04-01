Українські гімнастки виграли дві медалі етапу Гран-прі у Франції

Як передає кореспондент УНІАН, змагання у передмісті Парижа несподівано стали успішними для української команди у групових вправах, хоча всі любителі цього виду спорту звикли до медалей в індивідуальних змаганнях.

Склад групи цього сезону посилила Вікторія Шинкаренко, яка раніше виступала в індивідуальних змаганнях. Багато в чому саме з цим фахівці пов'язують зростання рівня команди. Якщо у багатоборстві українки посіли підсумкове четверте місце, то у фіналах обох вправ були удостоєні бронзової нагороди.

В індивідуальних змаганнях не брала участі Вікторія Різатдінова, яка отримала сенсаційну перемогу на початку сезону на Кубку світу в естонському Тарту і на престижному комерційному змаганні в американському Лос-Анджелесі. Кращою з українок у Франції стала Вікторія Мазур, яка посіла 8-е місце. У Аліни Максименко - 12-й результат. До призової трійки увійшли виключно представниці Росії - Маргарита Мамун, Дарина Сватковська і Олександра Меркулова.