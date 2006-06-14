Третій гол у матчі Україна – Іспанія

На 48-й хвилині іспанський нападаючий проскочив між двома захисниками і вийшов сам-на-сам з Шовковським. Український воротар вийшов назустріч і зміг відбити м’яча. Але тут підійшов Массімо Бузакка (це головний суддя матчу, з Швейцарії) показав червону картку Ващукові і призначив пенальті... У стрибку в нижній лівий кут Шовковський торкнувся м’яча, але удар був сильний. 21-й номер Іспанії Давид Вілья має дубль.