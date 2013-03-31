Українська біатлоністка взяла бронзу в гонці переслідування в Тюмені

Як передає кореспондент УНІАН, у цій дисципліні спортсменки стартували за підсумками першої гонки Кубка губернатора - мега-мас-старту (13,5 км, 6 вогневих рубежів). На незвичайній для біатлону дистанції 30 березня В.Семеренко зайняла друге місце, лише 18,6 секунди програвши переможниці з Фінляндії Кайсе Макарайнен.

Сьогодні контактна гонка склалася менш вдало для українки, яка допустила два промахи, в той час як її основна суперниця - лише один. До того ж, швидкість проходження дистанції у В.Семеренко виявилася набагато нижчою. У результаті її випередила ще й росіянка Катерина Глазиріна, яка пізніше стартувала, але жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах і бігла швидше за українку.

В.Семеренко посіла третє місце, відставши від переможниці на 1 хв. 21,8 сек.

Таким чином, в активі українки дві нагороди Кубка губернатора - срібло і бронза.

Як повідомляв УНІАН, у найближчі дні українська спортсменка вирушить до Москви, де наступного тижня відбудеться ще один престижний комерційний старт - Гонка чемпіонів.