Луческу розповів, на яких умовах продовжив контракт з Шахтарем

28 березня донецький «Шахтар» провів відкрите тренування перед матчем Прем'єр-ліги з львівськими «Карпатами», після якого головний тренер команди Мірча Луческу розповів про те, що підписав контракт на попередніх умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», відповідаючи на запитання про зустріч з президентом клубу Рінатом Ахметовим, М.Луческу зазначив: «Ми потиснули один одному руки, і все, більше нічого не було. Президент сказав, щоб я продовжував свою роботу. Я потиснув йому руку, і на цьому все закінчилося. Те, що пишуть газети ... Не було ніяких дискусій, ніяких збільшень контракту, як написано. На тих же умовах ми продовжили контракт на два роки. Природно, говорили про майбутнє команди. Я пояснив президентові різницю між чемпіонатом України та Лігою чемпіонів. Якщо зараз швидко сказати, що у нас було в цьому турнірі - ми пропустили три голи з кутових у результаті власних помилок, практично забивали автогол. Трьох помилок припустився воротар. Це сталося не тому, що рівень виконавців низький. Справа в тому, що в чемпіонаті України ми граємо тільки в атакуючий футбол, а коли виступаємо в Лізі чемпіонів, то нам доводиться і оборонятися. А відсутність стовідсоткової концентрації призводить до таких помилок, які ми допускаємо. У цьому компоненті, ментальному, ми і повинні працювати далі. Також говорили про посилення команди. Ми думаємо з президентом в одному напрямку, тому не повинно виникнути жодних проблем. Упевнений, що команда повинна рости далі. Потенціал для цього є. Наші атакуючі гравці ще молоді. 23-24 роки - це зовсім мало. Лігу чемпіонів виграють клуби, середній вік яких 29-30 років. Ми повинні бути впевнені в наших футболістах і сприяти їх якнайшвидшому зростанню. Тому ніяких проблем з укладення контракту не було. Я ще за тиждень до цього сказав, що, звичайно, віддам перевагу Донецьку, ніж всім іншим пропозиціям, які були. Я вибрав стабільність і продовження того, що ми почали тут. Вибрав місце, яке я поважаю. Місце, де ми домоглися гарних результатів останнім часом. У мене хороші стосунки з оточуючими, і в першу чергу з президентом. Тому будемо працювати далі».

Як повідомляв УНІАН, новий контракт з ФК «Шахтар», розрахований на 2 роки, тренер підписав 25 березня. Цьому передував галас, що почався 6 березня, на наступний день після програшу донецького «Шахтаря» німецькій «Боруссії» з Дортмунда (0:3) та виходу з Ліги чемпіонів. Нібито М.Луческу в літаку по дорозі з Дортмунда додому повідомив про прийняте рішення покинути донецький клуб цього літа. Згодом, це категорично спростували генеральний директор клубу Сергій Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон. Також С.Палкін спростовував відомості про те, що «Шахтар» пропонує посаду головного тренера іншим фахівцям. Зокрема, нинішньому наставникові "Мілана" Массіміліано Аллегрі. Сам М.Луческу до підписання нового контракту не виключав свого можливого відходу з "Шахтаря", але називав ці розмови передчасними.