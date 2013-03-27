Фоменко: гравці не відновилися після матчу з Польщею

"Спарені матчі складні тим, що після першого залишається не так багато часу для відновлення. Причому не стільки фізичних якостей, скільки для відновлення емоцій. Без емоцій важко грати у футбол. Зокрема, це позначилося і на реалізації моментів у першому таймі, - наводить слова Фоменка з прес-конференції офіційний сайт Федерації футболу України. - Спасибі вболівальникам, які нас підтримували, розуміючи, що ці спарені матчі дуже важкі. 12-й гравець повертає емоції. Так сталося і сьогодні ".

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Українські футболісти у вівторок в Одесі переграли Молдову в матчі п'ятого туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2014 з рахунком 2:1. У переможців голи забивали Андрій Ярмоленко (61-та хвилина) та Євген Хачеріді (71-я).

Після п'яти збірна ігор має в своєму активі 8 очок і ділить 3-4-е місце в групі H з командою Польщі, яка теж виграла останню гру - у Сан-Марино 5:0.

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Наступний матч українські футболісти проведуть 7 червня в гостях проти лідера групи команди Чорногорії (14 балів).