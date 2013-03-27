Фоменко: гравці не відновилися після матчу з Польщею
Проблеми з реалізацією гольових моментів у першому таймі матчу проти Молдови пов'язані з відсутністю необхідних емоцій, заявив головний тренер збірної Михайло Фоменко.
"Спарені матчі складні тим, що після першого залишається не так багато часу для відновлення. Причому не стільки фізичних якостей, скільки для відновлення емоцій. Без емоцій важко грати у футбол. Зокрема, це позначилося і на реалізації моментів у першому таймі, - наводить слова Фоменка з прес-конференції офіційний сайт Федерації футболу України. - Спасибі вболівальникам, які нас підтримували, розуміючи, що ці спарені матчі дуже важкі. 12-й гравець повертає емоції. Так сталося і сьогодні ".
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Українські футболісти у вівторок в Одесі переграли Молдову в матчі п'ятого туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2014 з рахунком 2:1. У переможців голи забивали Андрій Ярмоленко (61-та хвилина) та Євген Хачеріді (71-я).
Після п'яти збірна ігор має в своєму активі 8 очок і ділить 3-4-е місце в групі H з командою Польщі, яка теж виграла останню гру - у Сан-Марино 5:0.
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Наступний матч українські футболісти проведуть 7 червня в гостях проти лідера групи команди Чорногорії (14 балів).