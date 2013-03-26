До «Українських отаманів» у Баку приєднається Ломаченко

Повідомлено склад «Українських отаманів» у чвертьфінальному матчі у відповідь Світової серії боксу (WSB) проти «Бакинських вогнів», який відбудеться 30 березня в Баку.

Лідером української команди цього вечора буде Василь Ломаченко, повідомили УНІАН у прес-службі «Українських отаманів».

Також на ринг у Баку вийде Олександр Руденький, який не зміг узяти участь через хворобу у першій матчевій зустрічі команд, що відбулася 22 березня в київському Палаці спорту.

Повний склад команд має такий вигляд: напівлегка вага: Олександр Рішкан - Магомед Курбанов; легка вага: Василь Ломаченко - Альберт Селімов; середня вага: Олександр Стрецький - Микола Веселов; напівважка вага: Сергій Лапін - Рамазан Магомедов; суперважка вага: Дмитро Руденький - Абдулкадір Абдуллаєв.

Як повідомляв УНІАН, перший матч команд завершився перемогою українців – 5:0, які тепер є фаворитами у боротьбі за вихід у наступне коло змагань.