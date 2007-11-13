”Арсенал” повернув собі лідерство

Лондонський «Арсенал», перегравши на виїзді «Рідінг» з рахунком 3:1, повернув собі лідерство в англійській Прем`єр-лізі.

«Каноніри», які вдало стартували в нинішньому сезоні, в останніх двох іграх не змогли добитися перемог. Нічийні результати в матчах з «Ліверпулем» і МЮ відсунули команду Арсена Венгера на другий рядок в турнірній таблиці (лідер «Манчестер Юнайтед» перед цією зустріччю випереджав лондонців на три очки). «Рідінг», у свою чергу, мешкає у середині таблиці і ні на що, окрім збереження прописки в Прем`єр-лізі, не претендує.

«Арсенал» із самого початку захопив ініціативу в матчі і узявся до облоги воріт Маркуса Хенеманна. Першу реальну можливість відзначитися «каноніри» втратили на п`ятій хвилині, коли Емануель Адебайор, який вискочив на рандеву з голкіпером господарів послав м`яч у штангу. Під кінець чверті години гри лідер лондонців Сеск Фабрегас потужно пробив здалека, але Хеннеманн знову був напоготові. Найнебезпечніший момент біля воріт гостей виник на 30-ій хвилині, коли Брін’яр Гуннарссон класно пробив з лету – але Мануель Альмунія перевів м`яч на кутовий. Під завісу першої половини матчу «Арсенал» все-таки добився свого: Олександр Глєб увірвався в штрафний майданчик господарів і віддав прекрасний пас на Матьє Фламіні, і француз без проблем вразив ціль – 1:0.

Ледве почався другий тайм, як Сеск Фабрегас вивів на стовідсоткову позицію Емануеля Адебайора, і форвард записав на свій рахунок сьомий м`яч в нинішньому чемпіонаті. У наступній атаці тоголезець відправив свій другий м`яч до сітки воріт господарів, але головний арбітр матчу Роб Стайлз не зарахував гол через положення поза грою. А на 77-ій хвилині матчу прекрасний сольний номер виконав Олександр Глєб: перехопивши м`яч білоруський півзахисник переграв захисника господарів і довів рахунок до нищівного – 3:0. Єдине на що сподобилися господарі поля так це гол престижу – Нікі Шорі добив м`яч, що відскочив від штанги. У результаті, перемігши 3:1, «каноніри» перервали безвииграшну серію з трьох матчів (з урахуванням Ліги чемпіонів).

Після цієї перемоги «Арсенал» повернув собі перший рядок в турнірній таблиці: маючи однакову кількість очок з «Манчестер Юнайтед», каноніри зіграли на один матч менше манкуніанців.

Прем`єр-ліга. 13 тур Рідінг - Арсенал 1:3

Голи: Шорі 87 - Фламіні 44, Адебайор 52, Глєб 78

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