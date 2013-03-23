Гендиректор ФК «Шахтар»: У понеділок може вирішитися доля Луческу

С.Палкін написав на своїй сторінці у «Фейсбук» наступне: «У понеділок відбудеться зустріч президента нашого клубу з головним тренером команди Мірчею Луческу. Після закінчення даної зустрічі уболівальники одержать відповіді на всі питання, що цікавлять їх».

Як повідомляв УНІАН, чутки навколо наміру М.Луческу залишити «Шахтар» почалася 6 березня, наступного дня після програшу донецького клубу німецькій «Борусії» з Дортмунда (0:3) і вильоту з Ліги чемпіонів. Нібито М.Луческу в літаку по дорозі з Дортмунда додому повідомив про рішення залишити донецький клуб найближчим літом. Згодом це категорично спростували генеральний директор клубу С.Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон. Також С.Палкін спростовував відомості про те, що «Шахтар» пропонує пост головного тренера іншим фахівцям, зокрема, нинішньому наставникові «Мілана» Массиміліано Алегрі. Сам М.Луческу не виключав можливості залишити «Шахтар», але називав ці розмови передчасними.