Фоменко про матч з Польщею: Це буде гра за шість очок

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, тренер української команди зазначив: «Якщо перед польською збірною стоїть завдання потрапити до фінальної частини чемпіонату світу, як перед нашою командою, то, очевидно, завтра буде гра за шість очок. Здобудемо три очки − наші шанси зростуть, коли ні − вирішувати завдання буде складніше».

На запитання про те, як команда планує боротися з головним козирем поляків – гарною грою на флангах – М. Фоменко відповів: «Об’єктивну відповідь на це запитання дасть лише сам матч. Спробуємо протидіяти фланговій грі суперника за рахунок тактичних побудов».

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Нарешті, на запитання про лідера української команди головний тренер відловів без жодних імен: «Це національна команда країни, до якої запрошуються найкращі українські футболісти. Бути чи не бути лідером в команді залежить лише від самого гравця. А лідери потрібні в кожній ланці. Одного гравця з лідерськими якостями для колективу замало».

Як повідомляв УНІАН, 22 та 26 березня збірна України проводить чергові матчі відбіркового циклу чемпіонату світу-2014. Після гри у Варшаві команда переїде до Одеси, де прийме суперників з Молдови.