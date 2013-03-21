ЗМІ: Луческу залишиться в Шахтарі

Мірча Луческу вирішив продовжити свій контракт з футбольним клубом «Шахтар» (Донецьк), що закінчується в кінці сезону.

Про це пише румунське видання Prosport з посиланням на джерело з оточення тренера донецького «Шахтаря».

За інформацією джерела, власник «Шахтаря» Рінат Ахметов повністю задоволений роботою румунського фахівця, і не планує змін на тренерському містку.

Правда, поки що не відомо, чи надходила М.Луческу пропозиція про продовження угоди і на який термін.

Раніше повідомлялося, що М.Луческу оголосить про своє рішення за місяць.

Як повідомляв УНІАН, галас навколо М. Луческу почався 6 березня - наступного дня після програшу донецького «Шахтаря» німецькій «Борусії» з Дортмунда (0:3) і вильоту з Ліги чемпіонів. Нібито М.Луческу в літаку дорогою з Дортмунда повідомив про рішення залишити донецький клуб найближчим літом. Згодом це категорично спростували генеральний директор клубу Сергій Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон. Також С.Палкін спростовував відомості про те, що «Шахтар» пропонує посаду головного тренера іншим фахівцям, зокрема, нинішньому наставникові «Мілану» Массиміліано Алегрі. Сам М.Луческу не виключав можливості піти з «Шахтаря», але називав ці розмови передчасними.