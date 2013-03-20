Українські тенісистки програли на турнірі в Маямі

Як передає кореспондент УНІАН, Е.Світоліна програла ще на стадії кваліфікаційного турніру. У вирішальному раунді попередніх змагань вона зустрічалася з угорською спортсменкою Меліндою Цинк. У матчі, який тривав понад півтори годин, українка зуміла нав'язати суперниці рівну боротьбу у першому сеті, але програла на тай-брейку. У другій партії перевага угорки вже була беззаперечною – 6:7, 4:6.

У свою чергу Л.Цуренко у першому крузі програла спортсменці з Тайваню Се Шувей з рахунком 4:6. А в другому українка на рівних билася до той-брейку, який програла у затяжній боротьбі – 15:17. Таким чином, спільний рахунок матчу – 4:6, 6:7. Тим часом на рахунку українки є кілька виграних геймів на подачі суперниці. Так, у першому сеті вона вела у рахунку 4:2, після чого програла чотири гейми поспіль, а в другому, за рахунку 5:4 подавала і була близька до того, щоб зрівняти рахунок за партіями.

Як повідомляв УНІАН, на турнірі в Маямі зіграє ще один представник України у чоловічому одиночному розряді Олександр Долгополов. На правах посіяного гравця він пропускає перше коло змагань і розпочне боротьбу з другого раунду.