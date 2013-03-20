Шева вирішив податися у тренери

Найкращий Футболіст в історії незалежної України Андрій Шевченко з 1 квітня розпочне навчання у Центрі ліцензування Федерації футболу України, за підсумками якого він має одержати тренерський диплом.

Як повідомляє футбольний портал football.ua, скоро розпочнеться перша сесія нового курсу Центру ліцензування. За результатами вступних співбесід визначився список претендентів тренерської ліцензії А+В, і серед них є ім'я А.Шевченко. Заслужений майстер спорту України і володар Золотого м'яча розпочне навчання разом з усіма – 1 квітня.

Окрім нього, атестацію на навчання пройшов ще 21 футбольний фахівець. Однокурсниками Андрія Шевченка стануть Андрій Анненков, Олексій Антюхін, Сергій Беженар, Юрій Беличенко, Олег Венглінський, Олег Гарас, Андрій Гузенко, Андрій Демченко, Вадим Добіжа, Дмитро Єсін, В’ячеслав Кернозенко, Ярослав Комзюк, Євген Котов, Сергій Леженцев, Володимир Пархоменко, Олег Пестряков, Віталій Рудницький, Костянтин Сахаров, Сергій Собецький, Максим Тищенко і Віктор Уляницький.