Моурінью: ФІФА сфальсифікувала голосування за звання найкращого тренера

21:34, 19 березня 2013
Спорт
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Наставник іспанського клубу "Реал" Жозе Моурінью звинуватив Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА) у фальсифікації голосування в опитуванні за звання найкращого тренера 2012 року.

Жозе Моуріньо вважає, що вибори проходили не чесно

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на іспанську газету "Марка".

У зв'язку з тим, що вибори на думку португальця, проходили нечесно, він вирішив не бути присутнім на врученні нагороди.

"Я телефонував кільком людям, і вони сказали, що голосували в опитуванні за мене. Але їх голоси чомусь перейшли іншому. Тож в Цюріх я і не поїхав. В ФІФА знали, що порушення були, але нічого не зробили", - заявив Ж.Моурінью.

Вручення премії ФІФА відбулося в Цюріху 7 січня, де кращим тренером був визнаний наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске.

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