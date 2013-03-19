Моурінью: ФІФА сфальсифікувала голосування за звання найкращого тренера

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на іспанську газету "Марка".

У зв'язку з тим, що вибори на думку португальця, проходили нечесно, він вирішив не бути присутнім на врученні нагороди.

"Я телефонував кільком людям, і вони сказали, що голосували в опитуванні за мене. Але їх голоси чомусь перейшли іншому. Тож в Цюріх я і не поїхав. В ФІФА знали, що порушення були, але нічого не зробили", - заявив Ж.Моурінью.

Вручення премії ФІФА відбулося в Цюріху 7 січня, де кращим тренером був визнаний наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске.