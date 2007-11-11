Лідер збірної Ізраїлю може не зіграти проти росіян
13:50, 11 листопада 2007Спорт
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Бенаюн одержав травму
Лідер збірної Ізраїлю Йоссі Бенаюн одержав травму в матчі "Ліверпуля" з "Фулхемом" і, швидше за все, не зіграє проти росіян у відбірковому матчі Євро-2008.
Для майже стовідсоткового попадання до фінальної частини турніру, підопічним Гуса Хіддінка треба обіграти на виїзді ізраїльтян. Інакше туди збираються відправитися англійці.
У поєдинку з "Коттеджерами" Бенаюн, перебуваючи у відмінній формі, одержав травму паху. Сьогодні гравцеві проведуть повне обстеження і якщо рентген підтвердить первинний діагноз, то клуб не відпустить Йоссі в збірну.
"Дуже, дуже сумнівно, що він вирушить у розташування збірної" - заявив наставник "Ліверпуля" Рафа Бенітес.
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