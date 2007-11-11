Лідер збірної Ізраїлю може не зіграти проти росіян

Лідер збірної Ізраїлю Йоссі Бенаюн одержав травму в матчі "Ліверпуля" з "Фулхемом" і, швидше за все, не зіграє проти росіян у відбірковому матчі Євро-2008.

Для майже стовідсоткового попадання до фінальної частини турніру, підопічним Гуса Хіддінка треба обіграти на виїзді ізраїльтян. Інакше туди збираються відправитися англійці.

У поєдинку з "Коттеджерами" Бенаюн, перебуваючи у відмінній формі, одержав травму паху. Сьогодні гравцеві проведуть повне обстеження і якщо рентген підтвердить первинний діагноз, то клуб не відпустить Йоссі в збірну.

"Дуже, дуже сумнівно, що він вирушить у розташування збірної" - заявив наставник "Ліверпуля" Рафа Бенітес.

Football.ua