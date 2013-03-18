Матч «Динамо» - «Чорноморець» перенесли

Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу.

«У першу чергу, я б хотів висловити подяку донецькому «Металургу», ужгородській «Говерлі» і одеському «Чорноморцю», які пішли нам назустріч і погодилися перенести свої матчі з неділі на суботу, - відзначив О.Денисов. – Ми знали, що клубам це було зробити непросто, але вони показали себе справжніми партнерами. Клуби пішли назустріч нашому проханню. З «Динамо» до них ніхто не звертався. Перенесення матчів «Металурга» і «Говерли» сталося завдяки зусиллям ФФУ, Прем'єр-ліги і телеканалу «Футбол». Ми діяли виключно на користь національної збірної України, яка має провести ключові матчі, і нагнітання обстановки деякими "товаришами" навколо перенесення гри «Чорноморець» - «Динамо» могло зашкодити нашій збірній. Отже, можу всіх привітати: ФФУ, Прем'єр-ліга і телеканал «Футбол» спільно спрацювали на відмінно.

Як повідомлялося, скандал навколо матчу «Динамо» - «Чорноморець» виник кілька днів тому. Тренерському штабу киян на чолі з Олегом Блохіним не сподобалося те, що після ігор національних збірних, які відбудуться 26 березня, у його підопічних буде менше часу на відновлення і підготовку до наступного матчу, чим у конкурентів у боротьбі за друге місце у чемпіонаті – «Дніпра» і «Металіста». Ігри дніпропетровського і харківського клубів спочатку були заплановані на 31 березня, тоді як гра киян – на 30 березня.

Водночас виникли труднощі з логістикою і організацією трансляцій у телеканала «Футбол» - офіційного транслятора Прем'єр-ліги.

Питання перенесення матчу на кілька днів стало приводом для гострих дискусій між керівництвом «Динамо» і телеканалу «Футбол». Обидві сторони звинувачували одна одну у небажанні йти на компроміси.