Результати матчів Ліги чемпіонів
23:50, 13 березня 2013Спорт
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Сьогоднішніми матчами закінчилися ігри 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА.
Баварія - Арсенал 0:2. Перша гра 3:1
Малага - Порту 2:0. Перша гра 0:1
Таким чином до Ювентуса, Боруссії Д, Реала, ПСЖ, Барселони та Галатасараю, які раніше пройшли в чвертьфінал, приєдналися Баварія (за рахунок голів на чужому полі) та Малага.
Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 15 березня. Перші матчі призначені на 2-3 квітня, а матчі-відповіді на 9-10 квітня.
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