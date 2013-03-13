Результати матчів Ліги чемпіонів

Баварія - Арсенал 0:2. Перша гра 3:1

Малага - Порту 2:0. Перша гра 0:1

Таким чином до Ювентуса, Боруссії Д, Реала, ПСЖ, Барселони та Галатасараю, які раніше пройшли в чвертьфінал, приєдналися Баварія (за рахунок голів на чужому полі) та Малага.

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 15 березня. Перші матчі призначені на 2-3 квітня, а матчі-відповіді на 9-10 квітня.