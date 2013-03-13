Поляки оприлюднили склад на матч проти збірної України

Головний тренер збірної Польщі з футболу Вальдемар Форналік визначився з остаточним списком гравців, які готуватимуться до відбіркових матчів чемпіонату світу-2014 проти збірних України і Сан-Марино.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Польщі, раніше тренер викликав на ці матчі 21 футболіста, які представляють зарубіжні чемпіонати, а сьогодні оголосив імена гравців з національної першості. Щоправда, їх виявилося лише троє - Якуб Вавжиняк, Даніель Лукашик і Лукаш Теодорчик.

Таким чином, повний склад збірної Польщі виглядає так: воротарі Боруц (Саутгемптон), Кущак (Брайтон Хоув Альбіон), Щесни (Арсенал); захисники Беніш (Байєр), Целебан (Васлуй), Глік (Торино), Коморовські (Терек), Піщек (Борусія Д), Саламон (Мілан), Василєвські (Андерлехт), Вавжиняк (Легія); півзахисники Блащиковські (Борусія Д), Борисюк (Кайзерслаутерн), Гросицькі (Сівасспор), Криховяк (Реймс), Маєвські (Ноттінгем Форест), Мержеєвські (Трабзонспор), Обраньяк (Бордо), Поланські (Хоффенхайм), Рибус (Терек), Лукашик (Легія); нападаючі Левандовські (Борусія Д), Мілик (Байєр), Теодорчик (Лех).

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у Варшаві на Національному стадіоні відбудеться відбірковий матч чемпіонату світу з футболу 2014 року, в якому зійдуться національні збірні України і Польщі.