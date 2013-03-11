У Шахтарі стверджують, що новини про нового тренера - плітки

16:52, 11 березня 2013
Спорт
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Керівництво ФК «Шахтар» спростовує інформацію ЗМІ про зміну головного тренера.

Сергій Палкін

Генеральний директор футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Сергій Палкін спростував новину про те, що влітку 2013 року в клуб прийде новий головний тренер – італійський фахівець Массиміліано Алегрі.

Як заявив С.Палкін у коментарі УНІАН, «інформація про Алегрі – плітки. Просто вигадки італійських журналістів».

Нагадаємо, італійське видання Corriere dello Sport написало, що влітку 2013 року новим головним тренером донецького «Шахтаря» може стати відомий італійський фахівець М.Аллегрі.

За інформацією видання, в кінці нинішнього сезону донецький клуб розлучиться з Мірчею Луческу, який не виправдав довіру керівництва в плані спортивних результатів. З італійцем керівники «Шахтаря» підпишуть контракт на чотири роки, а зароблятиме він 6 мільйонів євро на рік. У той же час, нинішня зарплата М.Луческу становить близько 2,3 млн на рік.

На даний момент, М.Аллегрі очолює італійський «Мілан», який він приводив до титулу чемпіона Італії в 2011 році. У нинішньому сезоні «Мілан» посідає третє місце в турнірній таблиці після 28-ми турів.

Як повідомляв УНІАН, черговий сплеск чуток про відставку М.Луческу припав на 6 березня 2013 року - наступний день після поразки «Шахтаря» від німецької «Боруссії» з Дортмунда (0:3) і вильоту з Ліги чемпіонів. Втім, генеральний директор «Шахтаря» С.Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон того ж дня чутки про відставку фахівця категорично спростували.

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