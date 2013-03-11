ЗМІ: Новим тренером Шахтаря може стати італієць

Влітку 2013 року новим головним тренером донецького футбольного клубу «Шахтар» може стати відомий італійський фахівець Массиміліано Алегрі, пише італійське видання Corriere dello Sport.

За інформацією видання, наприкінці нинішнього сезону донецький клуб розпрощається з Мірчею Луческу, який не виправдав довіру керівництва в плані спортивних результатів. З італійцем керівники «Шахтаря» підпишуть контракт на чотири роки, а заробляти він буде 6 мільйонів євро на рік. Водночас, нинішня зарплата М.Луческу становить близько 2,3 млн на рік.

Наразі М.Аллегрі очолює італійський «Мілан», який він приводив до титулу чемпіона Італії в 2011 році. У нинішньому сезоні «Мілан» займає третє місце в турнірній таблиці після 28-ми турів.

Як повідомляв УНІАН, черговий сплеск чуток про відставку М. Луческу припав на 6 березня 2013 року, наступний день після поразки «Шахтаря» від німецької «Боруссії» з Дортмунда (0:3) і вильоту з Ліги чемпіонів. Втім, генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон чутки про відставку фахівця категорично спростували. Раніше подібні чутки активно мусувалися в 2008 році. Тоді М.Луческу утримався на своїй посаді, після чого привів «Шахтар» до перемоги в Кубку УЄФА в 2009 році і вивів її в чвертьфінал Ліги чемпіонів сезону 2010/11.