Українські біатлоністки посіли друге місце на етапі Кубка світу в Сочі

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні старту стало відомо, що у складі збірної України відбулися зміни. Спочатку було заплановано, що на четвертому етапі Олену Підгрушну замінить Марія Панфілова. Але пізніше з`ясувалося, що через хворобу не зможе стартувати Віта Семеренко. Її на другому етапі замінила О.Підгрушна, а М.Панфілову тренерський штаб поставив на завершальний етап.

Починала перегони у складі української збірної Юлія Джима, яка з одним додатковим пострілом завершила свій відрізок дистанції четвертою. На другому етапі О.Підгрушна теж використала один додатковий патрон, але за рахунок високої швидкості вивела свою команду на другу позицію. Валентина Семеренко на третьому етапі стріляла трохи гірше - три зайві постріли. Але суперниці стріляли ще гірше, і В.Семеренко завершила свій етап на лідируючій позиції.

Найбільш хвилюючим моментом став виступ на завершальному етапі М.Панфілової, для якої ці перегони стали дебютними у складі української естафетної команди. Раніше вона виступала за Росію, але з причини високої конкуренції в сусідній державі прийняла рішення змінити спортивне громадянство.

На останньому етапі в суперницях у М.Панфілової були елітні біатлоністки – норвежка Туру Бергер, росіянка Ольга Зайцева, білоруска Дарина Домрачева та інші. Проте, свіжоспечена українка справилася з хвилюванням і пропустила вперед тільки збірну Німеччини. М.Панфілова чисто відстрілялася з положення лежачи, а в «стійці» допустила промах тільки в останньому пострілі, але виправила помилку з першої ж спроби.

У результаті відставання від німкень склало трохи менше 12 сек, проте знаменита Т.Бергер відстала від М.Панфілової ще на 10 сек.

Таким чином, жіноча збірна України посіла друге місце за підсумками всіх естафет нинішнього сезону, що проходили в рамках Кубка світу. Всього на етапі Кубка світу в Сочі біатлоністи з України завоювали дві медалі.

Як повідомляв УНІАН раніше, в індивідуальній гонці на 20 км з третім результатом фінішував Сергій Семенов, для якого цей результат став кращим за всю кар`єру.

Завершальний етап розиграшу Кубка світу з біатлону відбудеться 14-17 березня в російському Ханти-Мансійську.