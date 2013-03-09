Українська тенісистка вийшла у третє коло турніру в Індіан-Уеллсі

Як повідомляє офіційний сайт змагань, в другому раунді суперницею українки була представниця Казахстану Ярослава Шведова.

Цей матч був останнім у програмі ігрового дня, і затягнувся до пізньої ночі за місцевим часом (ранок суботи по Києву). Якщо спочатку у українки, що пройшла кваліфікаційний турнір, все виходило легко – 6:1 у першому сеті, то потім Я.Шведова перехопила ініціативу. Проте, Л.Цуренко зуміла стримати натиск суперниці і додала в грі у вирішальний момент. У результаті – 6 :1, 3:6, 6:1 – на користь української спортсменки, єдиною представниці нашої країни, що залишилася в жіночому одиночному турнірі.

У чоловічому одиночному розряді виступає Олександр Долгополов, посіяний організаторами під 22-м номером. Як сіяний гравець, О.Долгополов пропускав перше коло змагань. Виступи в Індіан-Уелллсі він почне у ніч на неділю за київським часом матчем другого кола.

Як повідомляв УНІАН, змагання в Індіан-Уеллсі вважаються одними з найпрестижніших у щорічному тенісному календарі. За своїм статусом вони поступаються лише чотирьом турнірам серії «Великого шолома». Участь у цьому турнірі для всіх найсильніших гравців світу, за правилами Жіночої тенісної асоціації і чоловічої Асоціації тенісистів-професіоналів, є обов'язковою.