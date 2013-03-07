Українські шахістки обіграли китаянок на командному чемпіонаті світу

Як повідомляє офіційний сайт турніру, в зустрічі лідерів змагань були зафіксовані дві нічиї і дві результативні партії. Внічию зіграли Катерина Лагно і Марія Музичук, а перемогу українській збірній принесли Ганна Ушеніна і Наталія Жукова.

В інших матчах дня зафіксовані такі результати: Росія - Франція - 3,5:0,5 очка, Грузія - США - 3,5:0,5 очка, Індія - Казахстан - 3:1, Туреччина - Румунія - 2:2.

Таким чином, після п'яти турів змагань у столиці Казахстану тріо лідерів скоротилося до дуету. Напередодні, по 7 командних очок було у збірних Росії, Китаю та України. Тепер у росіянок і українок по 9 очок, а у збірної Китаю залишилося 7, і вона ділить третє місце з командою Грузії. У спорі лідерів вище стоїть збірна Росії, оскільки її шахістки в сумі набрали більше індивідуальних очок - 16 проти 13.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат світу з шахів в Астані триватиме до 13 березня.