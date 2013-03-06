Луческу назвав програш Шахтаря заслуженим і задумав освіжити команду

"Боруссія заслужено пройшла далі. Цього вечора вона виявилася командою, яку складно було обіграти. Надія була до 30-ї хвилини, поки суперник нічого не створив, а ми чекали шансу для контратаки. Але вони забили гол з кутового, після чого наші шанси помітно знизилися. Фатальним став відрізок з 30 по 37 хвилину ", - сказав Луческу UA-Футбол.

Він також додав, що говорив у перерві з гравцями і радив їм змінити гру.

"У нас були шанси, але не пощастило. Помилка нашого воротаря практично усе закінчила, хоча ми й атакували і мали моменти для взяття воріт суперника. Позитивно, що ми змінили малюнок гри, але" Боруссія "стала грати на контратаках, що її влаштовувало" , - зазначив тренер.

"Цікаво, що п'ять суддів не помітили гри рукою у штрафному. Навіть за рахунку 0:3 це мало значення. Я не розумію, навіщо ще двоє помічників за воротами, коли вони не фіксують такі моменти", - підкреслив наставник гірників.

Луческу також зізнався, що "Шахтар" вже час "освіжати".