Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів

Боруссія - Шахтар 3:0 (Сантана 31, Гетце 37, Блащиковські 59). Перший матч 2:2

МЮ - Реал 1:2 (Рамос 21 авт. - Модрич 65, Роналду 67). Перший матч 1:1

6 березня матчі-відповіді грають ПСЖ - Валенсія (2:1) і Ювентус - Селтік (3:0)

***

У німецькому Дортмунді завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому футболісти донецького «Шахтаря» розгромно поступилися «Боруссії» - 0:3 - і вибули з числа претендентів найпрестижнішого клубного трофею Старого світу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Дортмунді з самого початку проходила виключно за сценарієм німецької команди. Господарі поля повністю домінували, а перший небезпечний момент створили вже на другій хвилині гри. Щоправда, до голу справа не дійшла. Як і не доходило, протягом півгодини гри. Але весь цей час було стійке відчуття, що перевага господарів не може не втілитися в голи. І логічне завершення цього відрізка гри настало на 31-й хвилині. Навіс з правого кута точним ударом завершив бразильський легіонер Феліпе Сантана - 1:0. А всього за шість хвилин Роберт Левандовскі пройшов тим таки правим флангом і прострілив у штрафну площу гірників. Пасом партнера скористався Маріо Гетце, який пробив з 9 метрів точно в дальній кут воріт - 2:0. Слід зазначити, що в першому таймі постійно позиційно помилявся Разван Рац, через що і виникло більшість небезпечних моментів біля воріт гірників. Крім того, не вписався в гру бразилець Тайсон, який перейшов взимку в «Шахтар» з харківського «Металіста».

У перерві його змінив співвітчизник Дуглас Коста і, як виявилося, ця заміна принесла деякі плоди. Ще на останніх секундах першого тайму Фернандіньо небезпечно пробив під бантину воріт «Боруссії» і удар у відчайдушному стрибку ледь відбив воротар німців Роман Вайденфеллер. А початок другого тайму став продовженням першого. «Шахтар», якому було вже абсолютно нічого втрачати, пішов в атаку, і кілька разів м'яч був у лічених сантиметрах від воріт господарів поля. Але щораз розходився з ними. Тепер вже виникло стійке відчуття відродження інтриги, але гірникам в цей вечір явно не щастило. «Боруссія» вміло погасила атакувальний запал суперника, а потім фатальну помилку зробив воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов. Він не зафіксував м'яч у руках після далеко не самого складного удару Ілкая Гюндогана, а першим на добиванні опинився Якуб Блащиковські і спокійно відправив м'яч у порожні ворота - 3:0.

Як повідомляв УНІАН, перша гра команд у Донецьку завершилася внічию 2:2. За сумою двох матчів «Боруссія» виграла з загальним рахунком 5:2. Також відзначимо, що донецький клуб був останнім повпредом України в єврокубках. До цього з числа учасників міжнародних змагань вибули харківський «Металіст», дніпропетровський «Дніпро» і київське «Динамо».