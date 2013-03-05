У Києві відбудеться етап Євроліги з пляжного футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, перший відбірний турнір Євроліги-2013 відбудеться в столичному Гідропарку з 23 по 26 травня.

В іспанській Барселоні відбулося жеребкування Євроліги з пляжного футболу, в якій визначилися суперники збірної України з відбірного турніру в Києві. Жеребкування визначило суперниками збірної України команди Франції, Швейцарії та Польщі.

Цей турнір є прототипом чемпіонату Європи і в ньому беруть участь 24 європейські національні збірні команди. Всі команди, враховуючи рейтинг виступів у сезоні 2012 року, розподілені на два дивізіони - А і В. Україна – серед 12 найсильніших збірних, що увійшли до дивізіону А, які визначать чемпіона Європи з пляжного футболу 2013 року.

Команди дивізіону В боротимуться за право виступати в дивізіоні А в 2104 році. Всього з травня по серпень відбудеться п'ять відбірних турнірів серед 12 сильних команд континенту в цьому виді спорту. За їх підсумками 8 кращих команд кваліфікуються у фінал.

Нагадаємо, що фінальний турнір чемпіонату Європи з пляжного футболу цього року прийме іспанська Торредембара. Змагання відбудуться 8-11 серпня.