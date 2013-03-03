Металіст був сильнішим за донецький Металург

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Харкові проходила з явною перевагою фаворита, який бореться за друге місце в підсумковій турнірній таблиці й путівку в Прем`єр-лігу з київським «Динамо» і дніпропетровським «Дніпром».

Рахунок у грі було відкрито наприкінці першого тайму, коли бразильська триходова комбінація Едмар – Коельо – Марлос привела до гола Ромеро Марлоса у ворота дончан. А після перерви, протягом семи хвилин харків`яни довели свою перевагу до більшої. Спочатку гравець «Металурга» Микола Морозюк зрізав м`яч у свої ворота після подачі кутового харків`янами. Потім Марко Девіч замкнув головою навіс у воротарську площу гостей Р.Марлоса. На 79-й хвилині гри М.Морозюк виправив власну помилку, небезпечно подавши кутовий вже біля воріт «Металіста». Навіс замкнув ударом головою Жуніор Мораєс. Наприкінці інтриги грі додав ще один гол головою Ж.Мораєса після подачі М.Морозюка. Втім, на те, щоб зрівняти рахунок у «Металурга» не вистачило ні сили, ні часу.

Як повідомляв УНІАН, раніше вже відбулися три матчі 19-го туру української Прем`єр-ліги. Донецький «Шахтар» на своєму полі обіграв луцьку «Волинь» - 4:1, маріупольський «Іллічівець» також удома здолав запорізький «Металург» (1:0), а дніпропетровське «Дніпро» виявилося набагато сильнішим за київський «Арсенал» - 3:0.

3 березня ігровий тур завершиться чотирма матчами.