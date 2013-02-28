"За обопільною згодою" звільнився тренер ХК "Донбас"

У повідомленні на офіційному сайті ХК наголошено, що клуб і словацький фахівець вирішили перервати співпрацю за обопільною згодою.

"ХК "Донбас" дякує Юліусу Шуплеру за плідну роботу, яка принесла чимало перемог цього сезону. Бажаємо успіхів у подальшій тренерській діяльності. Виконуючим обов'язки головного тренера призначено Мирослава Міклошевича", - резюмує прес-служба.

Хокейний клуб "Донбас" є єдиним представником України у сильній хокейній лізі Європи - КХЛ. Команда дебютувала у лізі цього сезону і мала шанс з першого ж разу пробитися у плей-офф - Кубок Гагаріна, однак посіла 9-е місце у підсумковій таблиці регулярного чемпіонату і потрапила в утішний турнір "Кубок Надії", де зараз змагається у 1/4 фіналу плей-офф з ризьким "Динамо".

Останнім матчем ХК "Донбас" під керівництвом Ю.Шупплера стала вчорашня поразка у Ризі від "Динамо" з рахунком 3:4.

Як повідомляв УНІАН, перший матч серії плей-офф у Ризі донецька команда виграла з рахунком 3:2. Таким чином, рахунок серії - 1:1. Вирішальні матчі у боротьбі за право потрапляння у півфінал "Кубку Надії" пройдуть у Донецьку 2 і 3 березня.