В Україні відкриються три льодові арени

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«Продовжиться реалізація програми «Хокей України». Зокрема цього року будуть відкриті сучасні льодові арени в Луганську, Дружківці й Севастополі»

Як повідомляв УНІАН, у Луганську 1 червня 2012 року почалося будівництво нової сучасної спортивної споруди зі штучним льодом - Льодового палацу вартістю 37 млн грн.

На початку 2012 року повідомлялося, що в Севастополі буде побудовано льодовий палац вартістю 36 млн грн у рамках Національної програми «Хокей України».

Віце-президент Федерації хокею Севастополя Олександр Галкін раніше заявляв, що з метою виконання національної програми «Хокей України» в 2012 році в 6 містах країни мають бути побудовані криті арени зі штучним льодом. У затвердженому списку: Київ, Луганськ, Севастополь, Кривий Ріг, Біла Церква, Дружківка (Донецька область). Загальний - затверджений у рамках держбюджету країни - бюджет усіх «льодових» будівництв становив 200 млн грн.

Довідка УНІАН. Кабмін у вересні 2012 року продовжив дію Державної цільової соціальної програми «Хокей України» до 2017 року. Програма була затверджена в 2007 році й передбачала термін реалізації на 2008-2012 роки, але не була виконана.

Метою програми є продовження роботи зі створення умов, спрямованих на масовий розвиток хокею в Україні - в першу чергу для формування здорового способу життя. Також увагу буде приділено відбору й підготовці обдарованих молодих людей. Для цього передбачено формування сучасної інфраструктури, необхідної як для розвитку хокею, так і для залучення якнайбільшої кількості осіб, які щорічно займаються катанням на ковзанах.