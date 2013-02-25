Сумський клуб із хокею на траві виграв Кубок Європейських Чемпіонів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської міської ради з посиланням на прес-службу клубу.

Українські дівчата обіграли всіх суперниць і повернулися в еліту європейського індорхокею, ввійшовши до вісімки найкращих клубів континенту.

Турнір проходив із 22 по 24 лютого в швейцарському місті Віттенген. Підопічні Світлани Макаєвої потрапили в групу «А» разом із командами HF Lorenzoni (Італія), Slagelse HC (Данія), HC Dinamo-Elektrostal (Російська Федерація).

У груповому турнірі сумчанки з великим відривом перемогли всі три команди й очолили групу. Далі «Сумчанка» зустрілася з переможцем групи «Б» - Cambrai HC (Франція). Сумчанки обіграли французок із рахунком 8-2. В останньому матчі турніру, проти господарів - клубу HC Rotweiss Wettingen, дівчата перемогли суперниць із мінімальною різницею (5-4).

Як результат - золоті нагороди й путівка в елітний дивізіон.