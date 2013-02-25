Українські біатлоністки сьогодні стріляли «по горобцях»

У болгарському місті Бансько завершилася третя завершальна гонка дня в рамках Чемпіонату Європи з біатлону, в якій українки не змогли завоювати жодної нагороди.

Як передає кореспондент УНІАН, у цій гонці більше половини учасниць не обійшлися без великої кількості промахів, серед них і українські біатлоністки. Так, Юлія Джима, яка пішла на дистанцію другою (за результатами спринту) допустила на чотирьох вогняних рубежах 10 промахів. У результаті вона фінішувала 18-ою з відставанням від лідера в 5 хвилин 38 секунд. Невдало стріляла цього дня і Марія Панфілова, яка фінішувала у спринті на 4-му місці, - 6 промахів і 2 хвилини 53 секунди відставання від переможниці гонки. Тільки завдяки численним помилкам інших спортсменок вона фінішувала на п'ятому місці. На 19-му місці фінішувала Яна Бондар, що стартувала 16-ою (6 промахів, 5 хвилин 50 секунд відставання від лідерів). А Надія Бєлкіна, яка стартувала 36-ою, завершити гонку не зуміла. Вона ідеально відпрацювала в стрільбі лежачи, але у "стійці" допустила 5 промахів, відстала на коло від лідерів змагань і зійшла з дистанції.

Переможницею стала польська спортсменка Моніка Хойніч, яка жодного разу не промахнулася у стрільбі на сьогоднішніх змаганнях. Вона стартувала третьою, але завдяки ідеальній стрільбі набагато випередила суперниць. Другою фінішувала німкеня Франциска Пресс, яка починала гонку п'ятою, а третьою - німкеня Каролін Хорхлер. Ця спортсменка за підсумками спринту фінішувала 15-ою, але сьогодні виявилася однією з двох біатлоністок, які відстріляли ідеально.

Як повідомляв УНІАН, на нинішньому чемпіонаті Європи у скарбничці збірної України чотири медалі - золото, срібло і дві бронзи. Медалі за третє місце українці завоювали у двох попередніх гонках сьогоднішнього дня.