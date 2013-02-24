Українка стала віце-чемпіонкою Європи з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, жіночий спринт в програмі змагань був запланований ще на суботу, але кілька разів переносився через погані погодні умови - туману на стрільбищі стадіону.

Сьогодні удень туман дещо розсіявся і організатори зуміли провести три з чотирьох запланованих перегонів – юніорські перегони переслідування і жіночий спринт.

Доля чоловічих спринтерських перегонів залишається під запитанням. Можливо, їх перенесуть на завтра. Рішення буде ухвалено організаторами змагань найближчим часом.

Жіночі перегони вдало склалися для лідера української команди на європейській першості Ю.Джими. Вона виступає в основній збірній, яка тиждень тому виграла на чемпіонаті світу в чеському Нове-Место срібну нагороду в естафеті. На чемпіонатах Європи виступають, як правило, другі склади національних команд. Сьогодні Юлія відмінно стріляла (жодного промаху на двох вогняних рубежах) і швидко бігла. У результаті, вона лише 0,4 сек програла переможниці росіянці Ірині Старих. Третє місце посіла полька Моніка Хойнич, яка поступилася переможниці 5,6 сек. При цьому, полька зробила один промах і пробігла штрафне коло - зайві 150 метрів дистанції.

На четвертому місці в підсумковому протоколі розмістилася ще одна українка Марія Панфілова. Вона швидше за всіх призерів бігла по дистанції, але припустилася двох промахів, пройшла зайвих 300 метрів дистанції і відстала на 24, 2 сек.

В юніорських перегонах переслідування нагород українці не завоювали ні у чоловіків, ні у жінок.

Як повідомляв УНІАН, раніше золоту медаль чемпіонату Європи в чоловічих індивідуальних перегонах завоював Сергій Семенов. Таким чином, срібло Ю.Джими стало другою нагородою збірної України на цьому турнірі.