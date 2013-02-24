Фристайлістка Надія Діденко здобула друге місце на етапі Кубка світу

Як передає кореспондент УНІАН, після кваліфікаційних змагань, які відбулися в суботу вдень, Н.Діденко посідала п'яте місце. Але її стрибки у вечірньому фіналі були набагато чистішими і значно вище оцінено суддями. У результаті, Н.Діденко набрала 83,16 бали і посіла друге місце. Українка поступилася тільки Емілі Кук із США, яка набрала 83,89 бали. Третє місце - у Тані Шерер зі Швейцарії (79,75).

У чоловічих змаганнях також відбулися значні зміни в порівнянні з кваліфікацією. У фіналі лідирував австралієць Девід Моріс (112,67 балів), друге місце посів Ділан Фергюсон (США, 105,31), третє, - Максим Густік з Білорусі (94,77). Ніхто з них за підсумками кваліфікаційних змагань не входив до числа лідерів. Змагання в Буковелі, які є етапом Кубка світу, на даний момент зібрали найсильніших фристайлістів світу в дисципліні «акробатика».