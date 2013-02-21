Результати матчів Ліги Європи
Закінчилися матчі 1/16 Ліги Європи УЄФА
Ліверпуль - Зеніт 3:1 (0:2)
Бордо - Динамо 1:0 (1:1)
Вікторія Пльзень - Наполі 2:0 (3:0)
Олімпіакос Пірей - Леванте 0:1 (0:3)
Челсі - Спарта (Прага) 1:1 (1:0)
Стяуа - Аякс 2:0 (0:2). За пенальті - 4:2
Фенербахче - БАТЕ 1:0 (0:0)
Бенфіка - Байєр 2:1 (1:0)
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Нагадаємо, що раніше зіграли
Металіст - Ньюкасл 0:1 (0:0)
Дніпро - Базель - 1:1 (0:2)
Клуж - Інтер 0:3 (0:2)
Ліон - Тоттенхем 1:1 (1:2)
Лаціо - Боруссія М 2:0 (3:3)
Рубін - Атлетіко 0:1 (2:0)
Генк - Штутгарт 0:2 (1:1)
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Отже в матчах 1/8 фіналу 7 та 14 березня зіграють три англійські, три російські, дві італійські команди і по одному представникові Швейцарії, Іспанії, Туреччини, Чехії, Португалії, Франції, Німеччини та Румунії:
Базель - Зеніт
Анжі - Ньюкасл
Леванте - Рубін
Фенербахче - Вікторія
Бенфіка - Бордо
Штутгарт - Лаціо
Тоттенхем - Інтер
Стяуа - Челсі