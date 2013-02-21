Результати матчів Ліги Європи

Ганновер - Анжи 1:1 (перший матч 1:3)

Ліверпуль - Зеніт 3:1 (0:2)

Бордо - Динамо 1:0 (1:1)

Вікторія Пльзень - Наполі 2:0 (3:0)

Олімпіакос Пірей - Леванте 0:1 (0:3)

Челсі - Спарта (Прага) 1:1 (1:0)

Стяуа - Аякс 2:0 (0:2). За пенальті - 4:2

Фенербахче - БАТЕ 1:0 (0:0)

Бенфіка - Байєр 2:1 (1:0)

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Нагадаємо, що раніше зіграли

Металіст - Ньюкасл 0:1 (0:0)

Дніпро - Базель - 1:1 (0:2)

Клуж - Інтер 0:3 (0:2)

Ліон - Тоттенхем 1:1 (1:2)

Лаціо - Боруссія М 2:0 (3:3)

Рубін - Атлетіко 0:1 (2:0)

Генк - Штутгарт 0:2 (1:1)

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Отже в матчах 1/8 фіналу 7 та 14 березня зіграють три англійські, три російські, дві італійські команди і по одному представникові Швейцарії, Іспанії, Туреччини, Чехії, Португалії, Франції, Німеччини та Румунії:

Базель - Зеніт

Анжі - Ньюкасл

Леванте - Рубін

Фенербахче - Вікторія

Бенфіка - Бордо

Штутгарт - Лаціо

Тоттенхем - Інтер

Стяуа - Челсі