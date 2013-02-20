ФІФА запроваджує електронну систему зарахування голів

Її успішно випробували на Клубному Кубкові Світу в грудні, і застосовуватимуть на Кубку конфедерації-2013 в Бразилії.

"На Клубному чемпіонаті світу, що відбувся минулого року в Японії, було уперше успішно протестовано дві технології: "Орлине око" і GoalRef, але ФІФА закликала й інші компанії взяти участь у майбутньому тендері", - повідомили на сайті Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

GoalRef працює за допомогою магнітних датчиків, щоб визначити, чи м'яч перетнув лінію воріт, а "Орлине око" використовує кілька камер.

Як очікують, у тендерних торгах, переможця яких мають визначити в квітні, візьмуть участь ще дві німецькі компанії.

Раніше про свою прихильність до застосування електронної системи зарахування голів на чемпіонаті в Бразилії заявляв президент ФІФА Зепп Блаттер.

"Із появою нових технік та тактик гри стало важко фіксувати голи, тож ми можемо використовувати технології, які допоможуть визначити, був забитий гол, чи ні. Це допоможе рефері. Нас закликали до застосування цієї технології, і тепер я можу сказати, що ми це вирішили", - заявляв керівник ФІФА в липні минулого року.

Гол - не гол

В необхідності рішучих дій ФІФА переконав удар англійця Френка Лемпарда по воротах Німеччини в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2010.

Незарахований у першому таймі гол тоді позначився на продовженні гри. В результаті англійці програли з рахунком 1:4.

Але на чемпіонаті Євро-2012 помилка суддів повторилася, зігравши не на користь України. На груповому етапі чемпіонату угорський суддя Віктор Кашшаї не зарахував спробу української збірної зрівняти рахунок, і збірна Англії перемогла з рахунком 1:0.

На відеоповторах було зафіксовано, що забитий на 63 хвилині Марко Девічем м'яч перетнув лінію воріт, і згодом арбітр визнав свою помилку.

Ця ситуація знову загострила дискусію про електронну фіксацію голів.

BBC Україна