”Шахтар” презентує корпоративну релігію і нову емблему клубу

У грудні футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) презентує корпоративну релігію та нову емблему клубу. Про це сьогодні в Донецьку на першій презентації щорічного звіту клубу за сезон 2006/2007 заявив генеральний директор клубу Сергій ПАЛКІН.

"Головна новина на сьогодні – це те, що в грудні футбольний клуб “Шахтар” презентуватиме свій новий логотип, а також корпоративну релігію нашого клубу", - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, що слід розуміти під "корпоративною релігією" С.ПАЛКІН розкривати не став. "Хай залишиться маленькою інтригою. Я думаю, коли ви прийдете на презентацію, ви всі дізнаєтеся", - зазначив він.

"Час, місце і точну дату ми повідомимо трохи пізніше", - запевнив гендиректор "Шахтаря".