”Шахтар” презентує корпоративну релігію і нову емблему клубу
14:18, 06 листопада 2007Спорт
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Гендиректор залишив маленьку інтригу
|Рінат Ахметов, Мірча Луческу і виконавчий директор ФК ”Шахтар” Сергій Палкін
"Головна новина на сьогодні – це те, що в грудні футбольний клуб “Шахтар” презентуватиме свій новий логотип, а також корпоративну релігію нашого клубу", - сказав він.
Як передає кореспондент УНІАН, що слід розуміти під "корпоративною релігією" С.ПАЛКІН розкривати не став. "Хай залишиться маленькою інтригою. Я думаю, коли ви прийдете на презентацію, ви всі дізнаєтеся", - зазначив він.
"Час, місце і точну дату ми повідомимо трохи пізніше", - запевнив гендиректор "Шахтаря".
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