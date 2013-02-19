У МВС привітали призерок чемпіонату світу з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, під час заходу зазначалося, що медалістки чемпіонату світу з біатлону є діючими працівниками МВС. Валентина та Віта Семеренко - спортсмени-інструктори спортивної команди внутрішніх військ МВС у званнях сержантів. Олена Підгрушна – інспектор спортивної команди відділу кадрового забезпечення Львівського державного університету внутрішніх справ, старший лейтенант міліції.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко привітав переможниць та наголосив на тому, що тисячі вболівальників та прихильників зимових видів спорту 11 років чекали перемоги українських спортсменів на світовому чемпіонаті з біатлону, і таку перемогу їм подарували саме правоохоронці.

«Від усього особового складу міністерства та себе особисто щиро вітаю вас із здобуттям довгоочікуваної перемоги на чемпіонаті світу. Впевнений, що ці високі досягнення додадуть вам наснаги у подальших стартах і стануть сходинкою на шляху до Олімпійського п’єдесталу. Бажаю вам здоров’я, благополуччя та нових звершень для утвердження України у світовій спортивній спільноті», - сказав В.Захарченко.

Після привітань міністр нагородив спортсменок. Сестри Семеренко отримали з рук керівника відомства Почесні грамоти МВС, а О.Підгрушну В.Захарченко привітав з достроково присвоєним черговим спеціальним званням – капітана міліції.

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Як повідомляв УНІАН, О.Підгрушна виборола золоту медаль, а Віта Семеренко стала бронзовою призеркою в спринтерській гонці. Окрім того, О.Підгрушна додала «бронзу» у жіночій гонці переслідування, а Валентина Семеренко виграла бронзову медаль в індивідуальній гонці на 15 км з чотирма вогневими рубежами. Також в естафеті жіноча збірна України завоювала срібні нагороди.