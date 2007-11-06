Колишнього футболіста київського ”Динамо” підозрюють у згвалтуванні (фото)

У ніч з неділі на понеділок у Владивостоку за підозрою у згвалтуванні був затриманий один з футболістів команди "Спартак" (Нальчик).

Як повідомляє СпортОбозз посиланням на VL.ru, спортсмен після програшу команді "Луч-Энергия" в 29-му турі чемпіонату Росії всю ніч відпочивав у компанії інших футболістів і нових знайомих у кафе. За попередніми даними, коли 25-річна мешканка Владивостока вирішила поїхати додому і вже вийшла із закладу, щоб сісти у таксі, футболіст наздогнав її і, застосувавши силу, згвалтував прямо на вулиці. Жертва чинила опір, але втекти від чоловіка їй не вдалося. Відразу ж після події дівчина подала заяву в міліцію.

Зараз за фактом заяви потерпілої проводиться дослідча перевірка. Її результати будуть відомі тільки наступного тижня. Як відзначили міліціонери, потерпіла налаштована рішуче і має намір притягти нападаючого до відповідальності. Як стало відомо, підозрюваним виявився Олександр Амісулашвілі, який у свій час що виступав за тбіліське і київське «Динамо», дніпропетровське «Дніпро» і ярославський «Шинник».