Українець виграв етап кубка світу з фехтування
19:46, 17 лютого 2013Спорт
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Український спортсмен Богдан Нікішин став переможцем етапу кубка світу з фехтування на шпагах і володарем престижного 60-го Кубка Ханденхайма.
Нікішин здобув перемогу на етапі кубка світу / Фото: nffu.org.ua
Як повідомили УНІАН у Національній федерації фехтування України (НФФУ), відповідні трофеї розігрувалися 15-16 лютого у німецькому Ханденхаймі.
У півфіналі Б.Нікішин виграв у італійця Енріко Гароцца (15:11), а у фіналі здобув перемогу над французом Урлішем Робер (14:11).
Двох влучних уколів не вистачило ще одному українцю Олегу Соколову, щоб потрапити до четвірки медалістів турніру. У чвертьфіналі О.Соколов з рахунком 13:15 поступився Урлішу Робер.
Як зазначили в НФФУ, за 60-тий Кубок Ханденхайма змагалася рекордна кількість учасників - 261 спортсмен з 46 країн світу.
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