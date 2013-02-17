Українець виграв етап кубка світу з фехтування

Як повідомили УНІАН у Національній федерації фехтування України (НФФУ), відповідні трофеї розігрувалися 15-16 лютого у німецькому Ханденхаймі.

У півфіналі Б.Нікішин виграв у італійця Енріко Гароцца (15:11), а у фіналі здобув перемогу над французом Урлішем Робер (14:11).

Двох влучних уколів не вистачило ще одному українцю Олегу Соколову, щоб потрапити до четвірки медалістів турніру. У чвертьфіналі О.Соколов з рахунком 13:15 поступився Урлішу Робер.

Як зазначили в НФФУ, за 60-тий Кубок Ханденхайма змагалася рекордна кількість учасників - 261 спортсмен з 46 країн світу.