Блохін: Ніжки у гравців ще «важкі», тому й не забили

Про це він сказав на післяматчевій прес-конфренції, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"Ми протистояли команді, яка знаходиться в тонусі і постійно грає в чемпіонаті Франції. Ви самі бачили, скільки ми створили моментів з «Бордо» - колективом, який дуже організовано грає в обороні. Вважаю, що наша команда добре підготувалася за період зборів. Після гри подивимося відео. Вирішимо, над чим потрібно попрацювати, що поправити. А чому не забили більше? Весна, день закоханих... Ніжки у гравців ще «важкі». Тому і не забили", - сказав тренер.

Блохін також додав, що за короткий час неможливо створити команду, яку всі хочуть бачити.

"В цілому, ми зіграли на своєму рівні", - резюмував наставник.

Як повідомляв УНІАН, перший офіційний матч у 2013 році київське "Динамо" зіграло внічию - 1:1.