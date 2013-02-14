Українські біатлоністи сьогодні залишилися без медалей

У чеському Нове-Місце закінчилася індивідуальна гонка серед чоловіків у рамках чемпіонату світу з біатлону. Як і на попередніх змаганнях, цього разу українські гонщики також не змогли поборотися за нагороди першості, повідомляє кореспондент УНІАН.

Ця дисципліна вважається найважчою в біатлоні, де спортсмени мають подолати 20-кілометрову дистанцію з чотирма вогневими рубежами. Тут навіть немає штрафних кіл. Після кожного неточного пострілу до результату спортсмена додається одна хвилина. Українські біатлоністи, як і в попередні дні змагань, не відрізнялися ні швидкістю, ні влучною стрільбою. Найкращий з них - Андрій Дериземля - ​​розташувався в підсумковій таблиці на 17-му місці. На його рахунку один промах і відставання більш ніж у дві з половиною хвилини. На 47-му місці розташувався Артем Прима (2 промахи, відставання 4 хв. 56,7 сек), на 49-му - Сергій Седнєв (3, 5 хв. 05,7 сек.) І на 73-му - Олександр Біланенко ( 2, 7 хв. 47,7 сек.).

Переможцем гонки став француз Мартін Фуркад, який допустив лише один промах. Також по одному неточному пострілу і на рахунку інших призерів гонки. Американець Тім Бурк відстав від француза на 23,5 сек., А Фредерік Ліндстрем зі Швеції - на 33,7.

Таким чином, на рахунку української збірної, як і раніше, чотири нагороди завойовані жіночою половиною команди. У програмі чемпіонату залишилися чотири гонки. Найближча з них - жіноча естафета - відбудеться завтра і почнеться о 18.15 за київським часом.