Баскетболісти «Хіміка» вийшли на друге місце в таблиці Єврочелленджа

У Южному (Одеська обл.) завершився матч четвертого туру Єврочелленджа, в якому місцевий «Хімік» обіграв турецький «Тофас» - 69 : 62 - і вийшов на друге місце в турнірній таблиці.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра в Южному вийшла вкрай напруженою, що й не дивно. В очному протистоянні зійшлися сусіди по турнірній таблиці, які мали перед матчем абсолютно однакові показники. Крім того, «Хіміку» було що доводити супернику. Адже перший матч у гостях вони прикро програли з різницею всього в три очки - 90:93. І сьогоднішній матч вийшов майже дзеркальним віддзеркаленням першого. Якщо турецькі баскетболісти на своєму майданчику до великої перерви вели з різницею в 11 очок, то в Южному господарі почали із ще більшим розмахом. До кінця першої чверті різниця в рахунку була «+3», а до великої перерви вже «+13» - 36:23. Як і в Бурсі, у другій половині матчу гості поспішили відіграватися. От тільки якщо «Хіміку» для перелому ходу матчу не вистачило зовсім трохи трохи, то гравці «Тофас» сьогодні так і не змогли забезпечити напружену кінцівку. За баскетбольним мірками «+7» - цілком комфортна перевага.

Відзначимо також, що найрезультативнішим гравцем матчу у складі господарів майданчика став канадець Діво Джозеф, що набрав 18 очок. Таким чином, южненці не тільки виграли очну зустріч, але й забезпечили собі перевагу за сумою двох матчів, яка може дуже стати в пригоді в боротьбі за друге місце за підсумками всього групового турніру.

В іншому матчі групи, який відбувся сьогодні, російські «Красные Крылья» з Самари впевнено виграли в гостях у шведського «Норчепінг» з рахунком 93:68. Варто відзначити, що в групі К третього за значущістю клубного баскетбольного турніру Старого світу (після Євроліги і Єврокубка) перед сьогоднішнім туром склалася вкрай заплутана ситуація в таблиці. Від усіх переслідувачів відірвалися російські «Красные Крылья» (Самара), що виграли три попередні матчі. А у «Хіміка», «Тофас» і шведського «Норчепінг» було по одній перемозі при двох поразках. Тепер же у росіян чотири перемоги, у «Хіміка» співвідношення перемог і поразок 2/2 і повноцінне друге місце в турнірній таблиці. А у турецького і шведського клубів співвідношення - по 1/3. За регламентом змагань в плей-офф - ¼ фіналу - виходять по дві команди з кожної групи.

Наступний тур змагань Єврочелленджа відбудеться за тиждень.