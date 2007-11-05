Легенді українського футболу - 55! (фото)

Сьогодні легенда українського та світового футболу − Олег Блохін − отримує вітання з нагоди ювілею. Знаменитому форварду й провідному вітчизняному тренерові виповнюється 55 років.

Поздоровчу телеграму наставнику національної збірної надіслав і Президент України Віктор Ющенко. В ній, зокрема, зазначається: «У нашій країні високо цінують ваш внесок у розвиток українського футболу. Щиро бажаю, щоб ваш професіоналізм, талант видатного спортсмена й тренера й надалі служили на зміцнення спортивної слави України».

Перший з українських футболістів, що отримав звання найкращого футболіста Європи, він переписав на своє ім’я більшість індивідуальних рекордів Радянського Союзу. Блохін провів найбільшу кількість матчів та голів і в першостях СРСР, і у складі збірної, частіше за інших вигравав чемпіонат і Кубок Союзу, він єдиний, хто тричі здобував європейський клубний трофей.

Під його керівництвом національна збірна України вперше потрапила на чемпіонат світу, де дійшла до чвертьфіналу. Футбольна громадськість і мільйони шанувальників таланту Олега Володимировича вітають його з ювілеєм, зичать цьому справжньому Професіоналу щастя, здоров’я і бажають йому невичерпної наснаги, реалізації всіх задумів та нових звитяг на футбольних полях світу і Європи, зазначає прес-служба ФФУ.