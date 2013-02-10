Олена Підгрушна завоювала другу медаль чемпіонату світу

Українка Олена Підгрушна, яка стартувала першою за результатами вчорашнього спринту, на фініш приїхала третьою, завоювавши бронзову медаль, повідомляє кореспондент УНІАН.

Гонка видалася вкрай напруженою для всіх лідерів. Спортсменки багато промахувалися на вогневих рубежах і тільки висока швидкість проходження дистанції і великий відрив від переслідувачок за підсумками спринту дозволяв утримувати лідерство. Винятком з компанії лідерів стала українка Вікторія Семеренко. Спортсменка, що завоювала напередодні бронзову медаль, сьогодні ще на першому вогневому рубежі допустила два промахи, а по швидкості не змогла на рівних змагатися з лідерами.

Олена Підгрушна лише раз дозволила суперницям піти в серйозний відрив, допустивши на третій стрільбі два промахи. В іншому, вона бездоганно стріляла і впевнено контролювала хід гонки. Зрівнятися по швидкості з чемпіонкою з Норвегії Турой Бергер, яка стартувала на 6 секунд пізніше і згодом допустила на один промах більше, їй не вдалося. Рівно, як і з полькою Христиною Палкою, яка і зовсім стартувала сьомою, але фінішувала на другому місці. Зате вдалося у впертій боротьбі випередити росіянку Ольгу Зайцеву і вдруге поспіль фінішувати з медаллю.

Вікторія Семеренко з чотирма промахами посіла підсумкове дев'яте місце. А її сестра Валентина, яка стартувала 22-ою, сьогодні зайняла лише 43-е місце, припустившись на вогневих рубежах шести промахів.

Попереду на чемпіонаті світу два вихідних, а в середу відбудеться жіноча індивідуальна гонка.