Українські хокеїсти не зіграють на Олімпіаді в Сочі

Збірна України розгромно програла команді Білорусі з рахунком 0:6 і втратила шанси на потрапляння в головний турнір чотириріччя, повідомляє кореспондент УНІАН.

Українські хокеїсти спочатку їхали в датський Войенс в ролі аутсайдерів турніру. Підтвердив це і вчорашній матч проти господарів змагань зі збірної Данії, начисто програний командою Олександра Куликова - 0:2. Як і напередодні, сьогодні рівна боротьба йшла до першої закинутої шайби. Тільки якщо вчора це трапилося на 15-й хвилині першого періоду, то тепер набагато раніше. Вже через півтори хвилини після стартового вкидання арбітра Андрій Філічкін відкрив рахунок у матчі. Після цього гра заспокоїлася практично на півтора періоду. А в середині другої двадцятихвилинки, протягом двох хвилин, білоруси закинули дві шайби поспіль у ворота суперника. Спочатку відзначився Костянтин Кольцов, а крупним рахунок зробив Андрій Степанов.

На відміну від вчорашньої гри, коли суперник заспокоївся на досягнутому і в третьому періоді просто контролював хід гри, сьогодні білоруси грали до останньої хвилини. І в завершальному періоді закинули стільки ж шайб скільки в перших двох. Олексій Калюжний, Артем Сенкевич і Дмитро Мелешко довели рахунок до непристойного, зайвий раз вказавши збірній України на її місце в світовій ієрархії. Нагадаємо, що на даний момент команда Олександра Куликова виступає в третьому за значущістю дивізіоні чемпіонату світу, де грають 23-28 команди світу.

Володар єдиної путівки від цієї четвірки команд на Ігри в Сочі визначиться в неділю.