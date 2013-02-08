Гравець київського Динамо попросив відпустити його до дружини

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, Дуду прилетів до Києва, де розповів про конфлікт, через який його затримала поліція на батьківщині.

Футболіст, який вчасно не прибув на міжсезонні збори київського «Динамо» через арешт у Бразилії, представив свою версію подій: «Можливо, для поліції приводом була моя суперечка з тещею, про яку стало відомо. Суперечка стосувалася мого від'їзду до Києва після того, як дружина народила. Теща була категорично проти цього. Але це була просто сімейна справа, яку ми швидко владнали. Що тут можна було коментувати? Все, що написали ЗМІ, ніяк не відповідає дійсності».

За словами Дуду, «в січні моя дружина повинна була народити другу дитину. Із самого початку вона дуже важко переносила вагітність. Була небезпека найсумніших наслідків. У такий час я не міг думати ні про що інше, окрім як про здоров'я дружини й майбутньої дитини. На щастя, в «Динамо» зрозуміли мій стан і відпустили на батьківщину».

«Пологи у визначені терміни не наставали. На третій день після того, як минув останній термін, коли малюк повинен був з'явитися на світ, дружині зробили операцію штучних пологів й цим врятували і її, і дитину. 23 січня у мене народився другий син! Але стан моєї дружини продовжує залишатися тяжким. Тому я повинен бути поруч із нею», - розповів футболіст.

«Саме про це я хотів поговорити з Ігорем Суркісом, для чого й прилетів до Києва. До цього президент «Динамо» отримував усю інформацію про те, де я й що зі мною, але я вважав, що необхідна особиста розмова для того, аби владнати всі питання… Цими днями я повинен був готуватися до сезону разом із командою. Формально я порушив умови контракту. Я повинен був пояснити І.Суркісу, що не зможу повноцінно працювати на тренуваннях і виступати на футбольному полі в той час, коли моя дружина перебуває на межі життя та смерті. На щастя, президент клубу ввійшов у моє становище, й ми досягли домовленостей, які влаштували і мене, і футбольний клуб «Динамо».

За словами Дуду, він попросив відпустити його до Бразилії до 1 липня. «Взяв, як би у вас сказали, «відпустку за власний рахунок». Як компенсацію я запропонував продовжити свій контракт із «Динамо» ще на півроку, за які, сподіваюся, я зможу відпрацювати пропущене й віддячити «Динамо» і особисто президенту клубу І.Суркісу за розуміння», - зазначив футболіст.

Вранці 7 лютого Дуду повернувся з Києва до Бразилії.