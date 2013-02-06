Україна обіграла збірну Норвегії у товариському матчі

Перший матч у 2013 році, він же дебютний під керівництвом Михайла Фоменка, українці виграли з рахунком 2:0, повідомляє кореспондент УНІАН.

Матч відбувався у відмінних погодних умовах для футболу - 11 градусів тепла і яскраве сяюче сонце. Єдине, що затьмарювало картину, так це практично порожні трибуни красеня-стадіону, що вміщає 57 тис. глядачів. Лише на центральній трибуні, за лавами запасних і поза зоною видимості телевізійних камер, розташувалася жменька фанатів обох команд.

Загальна чисельність глядачів не перевищувала двох тисяч осіб. Утім, сумний вигляд порожніх трибун компенсувала гра збірної України. Команда незвично жваво діяла на полі, контролювала м'яч і вже в першому таймі створила, мінімум, чотири-п'ять гольових моментів. Два з них завершилися взяттям воріт. Микола Морозюк завершив точним ударом триходову комбінацію за участю Андрія Ярмоленка та Артема Федецького.

А на 42-й хвилині Роман Зозуля, перебуваючи у штрафному майданчику, зумів віддати точний пас Андрію Ярмоленку, який завершив комбінацію голом - 2:0. Лише на останній хвилині тайму норвежці мали реальну можливість скоротити розрив у рахунку, але удар Торі Регініуссена відбив Андрій П'ятов.

Після перерви українці продовжили атакувати й нарощувати ігрову перевагу. Але удар зі штрафного Євгена Коноплянки вийшов трохи неточним, а за три хвилини Євгену в останній момент завадив завдати точного удару норвезький захисник. Особливо ж загострилася гра в останні 10 хвилин матчу. Норвежці кинулися відіграватися, а українці ніби забувши, що це товариський матч, оборонялися за межею фолу. На 79-й хвилині Андрій П'ятов відбив небезпечний удар зі штрафного норвежця Таріка Ельюнуссі. На 82-й хвилині захисники української команди вже дозволили без перешкод пробити Ельюнуссі з 11 метрів - знову П'ятов на висоті. А на 84-й хвилині Віталію Мандзюку вже не залишалося нічого іншого, крім як фолити на супернику.

Підсумок - видалення і команда залишається в меншості. Втім, навіть цей фактор не допоміг норвежцям хоча б скоротити розрив у рахунку. Не допоміг і пенальті, призначений за порушення Артема Федецького, який отримав в цьому епізоді попередження. Ельюнуссі в черговий раз не зміг пробити П'ятова.

У підсумку, перемога в напруженому і, як виявилося, зовсім не товариському за змістом матчі.