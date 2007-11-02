Руні буде мститися ”Арсеналу”

Форвард "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні перед центральним матчем чергового туру чемпіонату Англії проти лондонського "Арсенала" віддав належне суперникові, що очолює турнірну таблицю, але при цьому підкреслив, що чемпіоном буде його команда. За словами Руні, "Арсенал" недостатньо вправний, щоб відібрати у "МЮ" титул.

"Я упевнений, що в нинішньому сезоні "Арсенал" набере більше очок, ніж у минулому, і відставання цієї команди від "Манчестер Юнайтед" не буде таким значним. Зараз "Арсенал", у складі якого багато молодих гравців, показує хороший футбол, але ми налаштовані рішуче. Ми завжди прагнемо помститися тим командам, яким вдалося нас обіграти, і "Арсенал" у цьому випадку не виключення", - сказав Руні в інтерв`ю виданню Daily Mail.

Нагадаємо, що в минулому сезоні "Манчестер Юнайтед" повернув собі титул чемпіона Англії, а "Арсенал" зайняв четверте місце, набравши на 21 очко менше манкуніанців. Проте в їх останній очній зустрічі "каноніри" добилися перемоги, забивши два м`ячі на останніх хвилинах і вигравши з рахунком 2:1. У нинішньому чемпіонаті "Арсенал" лідирує, маючи 26 очок після десяти проведених зустрічей. У "Манчестер Юнайтед" така ж кількість очок, але після 11 матчів.

Лента.ру