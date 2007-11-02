Руні буде мститися ”Арсеналу”
МЮ налаштований рішуче
|Вейн Руні. Фото АР
"Я упевнений, що в нинішньому сезоні "Арсенал" набере більше очок, ніж у минулому, і відставання цієї команди від "Манчестер Юнайтед" не буде таким значним. Зараз "Арсенал", у складі якого багато молодих гравців, показує хороший футбол, але ми налаштовані рішуче. Ми завжди прагнемо помститися тим командам, яким вдалося нас обіграти, і "Арсенал" у цьому випадку не виключення", - сказав Руні в інтерв`ю виданню Daily Mail.
Нагадаємо, що в минулому сезоні "Манчестер Юнайтед" повернув собі титул чемпіона Англії, а "Арсенал" зайняв четверте місце, набравши на 21 очко менше манкуніанців. Проте в їх останній очній зустрічі "каноніри" добилися перемоги, забивши два м`ячі на останніх хвилинах і вигравши з рахунком 2:1. У нинішньому чемпіонаті "Арсенал" лідирує, маючи 26 очок після десяти проведених зустрічей. У "Манчестер Юнайтед" така ж кількість очок, але після 11 матчів.