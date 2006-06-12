Закінчився матч Австралія – Японія

У Кайзерслаутерні на "Фритц-Вальтер штадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група F) Австралія – Японія.

Збірна Японії відкрила рахунок на 26-й хвилині. Півзахисник Сунзука Накамура виконав навішування з глибини поля, а воротар Марк Шварцер, якому заважали японські нападаючі, не зміг дістатися м`яча.

Наступні 60 хвилин не принесли нічого, що могло запам`ятатися. Середні у всьому: швидкості, комбінаціях, пасах, відборі, - австралійська і японська збірна були варті одна одної. Обидві команди по черзі легко проходили все поле і... легко віддавали свої моменти біля воріт суперників. Японські захисники були дисциплінованіші в захисті, але їхні нападаючі немов боялися результативно закінчити атаку.

Штрафні, пробиті австралійцями на 69-й і 84-й хвилинах – мабуть краще, що було. М`яч обидва рази йшов низом повз “стінку”, але воротар Кавагучі дістав його і з кута, і по центру.

Утім, другий штрафний все-таки переріс у гол. Команди “англійського стилю” знані далекими аутами, і аут на 85-й хвилині досяг воротарського майданчика. Кавагучі пішов “на вихід” і впав у боротьбі. Тім Кегілл пробив точно з позначки для 11-метрових, а на місці воротаря був тільки захисник.

Японці пішли відіграватися. Удар з лінії штрафної півзахисника Фукунісі на 88-й був добрим, але... «Не забиваєш ти, забивають тобі». Негайно у відповідь атака. Австралійські півзахисники перепасовками розкрили «правильні» захисні порядки Японії.Удар з лінії штрафної в штангу, м`яч летить до іншої штанги та в ворота. «Четвірка» Кегілл зробив собі дубль і вивів команду вперед.

Ще за три хвилини (на табло вже значилася 92-а) Джон Алоїзі робить рахунок 3:1. Він узяв гру на себе, на швидкості ввійшов до штрафної, уклав захисника зліва, прикрив м`яч від захисника справа, вдарив в дальній нижній кут.

У таких випадках кажуть, що гру виграв тренер – всі м`ячі австралійців забили гравці, яких Гуус Хіддінк випустив на заміну. А Зіко собі в успіх записати поки що нічого.