Українська шаблістка виборола золото у Франції

Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею турніру серії Гран-прі з фехтування на шаблях, який завершився в Орлеані.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

"Перемігши в півфіналі польку Алєксандру Соху (15:11) і "розгромивши" в "золотому матчі" росіянку Діну Ґаліакбарову (15:3), Харлан повторила свій результат 2010 року. Тоді у фіналі українка перемогла Маріель Заґуніс зі США (15:13)”, – сказано в повідомленні.

Результати:

1. Ольга Харлан (Україна)

2. Діна Ґаліакбарова (Росія)

3. Алєксандра Соха (Польща)

3. Маріель Заґуніс (США)

...

7. Ольга Жовнір (Україна)

21. Олена Вороніна (Україна)

22. Галина Пундик (Україна)

31. Алина Комащук (Україна)

42. Ніна Козлова (Україна)

60. Олена Кравацька (Україна)

85. Ірина Щукла (Україна)

ТВі