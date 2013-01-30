8-річний українець підняв штангу вагою на світовий рекорд (фото)

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби вишу Алла Лиховоз, новий рекорд світу в категорії «Підняття найбільшої ваги штанги у жимі лежачи у віці 8 років» зафіксовано під час обласних змагань з пауерліфтингу «Богатирські ігри», що проходили у минулі вихідні на базі Інституту фізичної культури Сумського державного педуніверситету імені А. С. Макаренка.

«Автором рекорду є восьмирічний Егор Леоненко (особиста вага 39 кг), який тренується під керівництвом викладачів Інституту фізичної культури", - зазначила представник інституту.

За її інформацією, під час змагань спочатку Єгор вижав штангу вагою 37,5 кг, повторивши рекорд світу в 8-річному віці, встановлений у 2007 році 8-річним американцем Ракімом Ведінгтоном, а потім підняв вагу в 40 кг, побивши рекорд. У фінальному підході він показав ще кращий результат: підняв штангу вагою 41 кг, що і було зафіксовано як новий рекорд світу, підкреслила працівник прес-служби.

"Результат, якому поки що немає рівних у світі, офіційно зареєстрували експерти Національного реєстру Рекордів. Інформацію про нашого Є.Леоненка буде подано до Книги Рекордів Гіннеса", - розповіла А.Лиховоз.

Як зазначила представник сумського вишу, "за словами особистого тренера юного рекордсмена Андрія Красиліва, Єгор почав жати штангу з 6 років і постійно працює над собою, щоб стати кращим в пауерліфтингу».

Є.Леоненку вручили кубок «Найсильнішому хлопчику світу».

У змаганнях взяли участь понад 50 учасників різного віку з усієї області, які професійно займаються пауерліфтингом (жимом лежачи).